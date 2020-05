Criança assassinada com tiro na cabeça é encontrada por vizinho em Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Um crime chocante foi registrado na noite desta terça-feira (5), na travessa do Arteiro, na comunidade Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus. Uma menina, identificada apenas como Laís, de 11 anos foi baleada com um tiro na cabeça e morreu a caminho do hospital.

Segundo informações da polícia, o vizinho da criança teria informado que homens teriam invadido a casa onde a vítima morava e começaram a efetuar disparos. Assim que ele percebeu que não havia mais movimentação de criminosos na casa, correu para verificar se todos estavam bem, mas encontrou o padastro da menina com ela nos braços.

Ainda de acordo com informações, o vizinho teria acionado um mototáxi e tomado a criança nos braços e se direcionado ao Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, na Zona Norte da capital, mas já teria chegado sem vida na unidade hospitalar.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.