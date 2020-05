Padrasto é suspeito de matar enteada com facada no Dia das Mães

O impeachment do governador do Amazonas

Jeniffer Flaviana Soares, 19, foi assassinada na casa da própria mãe no domingo (10), em que se comemora o Dia das Mães, no Morro do Papagaio, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Militar informou que o principal suspeito é o padrasto da vítima de 36 anos. Ele é procurado pela corporação.

Jeniffer estaria na sala quando foi esfaqueada no pescoço. No momento do crime, a mãe da vítima dava banho em outro filho. De acordo com ela, a filha e o padrasto não tinham boa relação, com histórico de agressões.