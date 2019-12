Mais de 70 celulares roubados são encontrados em hotel antigo de Manaus

Manaus/AM - Mais de 70 celulares foram encontrados na tarde desta terça-feira (24), em um antigo hotel localizado na Rua da Instalação, no Centro de Manaus.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento uma vítima de assalto teria abordado a viatura e estava fazendo o rastreamento. Policiais acompanharam a vítima até um antigo hotel no centro onde o celular foi localizado, porém, muitos outros celulares também estavam no local, que funcionava como uma espécie de depósito.

Foram encontrados: 50 celulares Samsung, 12 Motorolas, 9 iPhones, 5 Lg, 1 Positivo, 1 Sony, 1 Xiaomi, 2 tabletes, 2 carcaças de celular, Chips

e Baterias.

Além dos celulares, que estavam organizados por modelos, um caderno de anotações, possivelmente usado para controle, foi apreendido no local. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia.

O delegado do 1º Dip orienta que nesses casos, a vítima precisa registrar o Boletim de Ocorrência imediatamente e o número do IMEI é de extrema necessidade, para facilitar que o celular seja encontrado. O IMEI pode ser encontrado na nota fiscal, ou digitando o código: *#06# no próprio celular.