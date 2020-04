Dupla que fazia arrastões com arma falsa é presa em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Dois homens foram presos suspeitos de realizarem arrastões no bairro Mutirão, na tarde desse domingo (12), no bairro Mutirão, na Zona Norte. Eles estavam com uma arma falsa, uma motocicleta roubada e vários celulares.

Vítimas da dupla acionaram a polícia por volta de 13h30, afirmando que tinham sido assaltadas. Elas repassaram a placa do veículo e as características dos acusados.

Com essa informações, a equipe da 27ª Cicom conseguiu localizar e prender os criminosos algumas ruas depois. Eles foram reconhecidos e encaminhados ao 6º DIP , onde o caso foi registrado.