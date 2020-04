Trio invade ônibus e aterroriza passageiros durante assalto em Manaus

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Passageiros da linha de ônibus 650 viveram momentos de terror nas mãos de criminosos durante assalto realizado nessa terça-feira (7), no coletivo na avenida Leonardo Malcher, no Centro.

De acordo com as vítimas, os três suspeitos entraram no veículo por volta das 12h10. Assim que subiram, anunciaram o assalto e renderam o grupo levando todos os seus pertences de valor.

A polícia ainda fez buscas pela área, mas não conseguiu localizar os autores do roubo.