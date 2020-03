Suspeito de participar de roubo e sequestro de funcionários da Natura é preso em Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Thiago de Lima Cante, 23, foi preso na manhã desta terça-feira (17), na Comunidade Nossa Senhora de Fatima 2, rua Jericó, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Segundo a polícia civil, ele é suspeito de participar de um crime cometido no dia 22 de outubro de 2019. Na ocasião, Thiago estava junto a outros dois homens não identificados, portando uma arma de fogo, que foi utilizada para assaltar e sequestrar, mediante grande violência, funcionários de uma empresa de cosméticos.

“As vítimas estavam fazendo entregas de produtos no bairro Jorge Teixeira, quando foram abordadas pelos assaltantes. No ato, eles colocaram as vítimas na parte de trás de uma Kombi e as levaram até o Ramal dos Amigos, no bairro Puraquequara, onde subtraíram toda a carga de entrega dos funcionários”, comentou o delegado Castilho, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a autoridade policial, os investigadores levantaram várias informações acerca da autoria do crime e chegaram até Thiago, que já respondia pelos crimes de homicídio tentado e roubo. Diligências estão sendo feitas para identificação dos outros infratores.

Conforme o titular do 14º DIP, a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 27 de fevereiro de 2020, pelo juiz George Hamilton Lins de Barro, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos – O indivíduo responderá pelo crime de roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.