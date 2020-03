Suspeito de atirar em homem que morreu para proteger o pai no Amazonas é preso

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Célio Domingos da Silva, de 34, foi preso nesta sexta-feira (13) suspeito de ter matado Jason Pereira da Silva, que tinha 37 anos, e que se jogou na frente do pai, que estava na mira da arma de fogo de assassinos durante uma ação criminosa. O crimes aconteceu no dia 15 de março de 2019, na comunidade Bom Intento, Zona Rural do município de Manaquiri, interior do Amazonas.

Segundo delegado Ivo Cunha, no dia do crime, Célio, acompanhado de dois homens identificados como Fábio Júnio Pereira da Costa e Jovane Carvalho de Souza, decidiram assaltar o comércio do pai de Jason, e quando iriam matar o comerciante de 68 anos para efetuar o roubo, Jason teria se jogado para proteger o pai e foi atingido com um tiro.

Apesar do pai ter ficado ferido, ele conseguiu ser socorrido a tempo. Os homens fugiram pelo rio utilizando uma canoa.

A polícia começou a investigações e descobriu que Fábio e Jovane foram mortos em ocasiões distintas em Manaus, e que Célio estaria no bairro do Areal, em Manaquiri, onde foi preso.

Após procedimentos legais, ele ficará a disposição da Justiça cumprindo a pena na carceragem da delegacia, onde funciona o presídio do município.