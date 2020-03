'Rolezinho' de assaltantes é cancelado após carro roubado falhar em avenida de Manaus

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Quatro pessoas foram presas na noite desta terça-feira (10) após ter assaltado com violência um motorista de aplicativo no momento em que ele havia terminado uma corrida na Avenida Camapuã, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a vítima, após finalizar a corrida em frente a uma unidade de saúde, três homens e uma mulher apontaram uma arma na cabeça da vítima e a ameaçaram de morte. Sem reagir, o motorista foi arrancado do veículo e abandonado no local.

A vítima acionou a polícia e o grupo foi encontrado em um posto de combustível no bairro do Zumbi, na Zona Leste, acreditando que o carro havia parado de funcionar por falta de gasolina, porém, o motivo da falha foi o acionamento do alarme anti-furto do veículo.

Os criminosos foram presos e levados para a Central de Flagrantes da Zona Norte, onde ficarão na carceragem aguardando posicionamento da Justiça. O carro foi apreendido e entregue para o dono.