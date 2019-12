Quadrilha é presa durante tentativa de assalto a posto de combustíveis em Manaus

Thalisson Messias da Silva Maia, 22, William Barreto da Silva, 26, Raimundo Gomes Marques, 26 e Beatriz da Costa Fonseca, 20, foram presos na noite desta quinta-feira (19), por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), suspeitos de tentarem assaltar um posto de combustíveis, na Avenida Arquiteto José Henrique, zona Norte da cidade.

De acordo com informações dos policias militares, ao perceberam os ocupantes do veículo em atitude suspeita pediram para que o motorista parasse o carro. Dentro do carro estavam três homens e uma mulher. Durante a abordagem, foi encontrado com a quadrilha um simulacro de arma de fogo. Ao serem questionados, eles relataram que estavam se preparando para cometer um assalto no posto de combustíveis daquela região.

A quadrilha foi encaminhada ao 6º DIP e deve aguardar para os procedimentos cabíveis.