Polícia acaba com plano de criminosos que iriam 'tocar terror' em ônibus de Manaus

Manaus/AM - A Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) realizou na noite desta quarta-feira (10), a prisão de um homem e apreensão de três adolescentes suspeitos de planejarem assaltar um ônibus que trafegava pela avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

A polícia informou que assim que os suspeitos embarcaram no ônibus, o motorista percebeu que haveria supostamente um arrastão com os passageiros do veículos, uma vez que os adolescentes já teriam a prática de cometer roubos nos coletivos.

O condutor então fez sinal para uma viatura que passava na avenida, e a polícia realizou a abordagem no ônibus, encontrando em posse dos suspeitos várias facas, que seriam supostamente usadas para intimidar ou até levar uma das futuras vítimas a morte.Uma arma de fogo caseira também foi achada durante busca pessoal.

Os suspeitos foram levados para uma unidade policial, onde ficarão à disposição da Justiça.