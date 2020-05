Motorista tranca ônibus com mulher suspeita de furto em Manaus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

Manaus/AM - Dois passageiros de um ônibus, uma mulher e um homem, foram detidos na noite desta quinta-feira (8) após se acusarem de furto dentro do coletivo da linha 030, que trafegava pelo bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, ao se aproximar de terminal de integração 3, o casal começou a discutir, sobre o furto de um telefone. A mulher teria pulado a catraca, enquanto o homem a acusava do crime e ordenava para que ela não saísse do ônibus.

Ao ver a movimentação, o motorista decidiu trancar as portas do veículo e parar em frente do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Policiais militares fizeram revista no homem, com quem nada foi encontrado. A mulher foi levada para a unidade policial para prestar esclarecimentos.