Motorista de app pula de carro em movimento para escapar da morte em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos na manhã deste domingo (22), após tentarem assaltar um motorista de aplicativo de transportes. O caso aconteceu no bairro Distrito Industrial zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, o motorista atendeu uma corrida no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, onde três homens e uma mulher teriam entrado no carro. Ao chegar no Distrito, na rua Manaus 2000, a mulher teria descido, e o trio seguiu viagem e rendeu o motorista na Avenida Buriti.

Ao sentir um arma nas suas costas, o motorista viu pelo retrovisor que uma viatura estava atrás de seu carro. Em um ato de desespero, ele se jogou do carro em movimento e pediu ajuda dos policiais. O trio então tomou a direção e avançou na contramão da via, mas foi impedido de fugir por outra viatura. Eles então jogaram o carro no canto da avenida e tentaram fugir por uma área de mata, mas acabaram presos.

O trio foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, para os procedimentos cabíveis.