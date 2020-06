Jornalistas assaltados em Manaus foram ameaçados por bandidos disfarçados

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Os jornalistas do portal Maskate assaltados na noite desta terça-feira (23) foram surpreendidos por motociclistas que se passaram por entregadores de uma empresa atuante no ramo de entrega de comida pela internet.

Segundo uma das vítimas, a repórter Kamila Linhares, a equipe estava na rua Alexandre Valois, no bairro do Hiléia prontos para fazerem a reportagem, quando dois homens em uma moto, um deles carregando a mochila que armazena alimentos, se aproximaram e ameaçando com uma arma, ordenaram que os jornalistas entregassem os celulares e pertences de valor. Kamila ficou durante o assalto com a arma apontada para cabeça por um dos criminosos.

Após o roubo, os homens fugiram e a polícia foi acionada.

Os militares foram acionados e informaram que a dupla já estava sendo procurada por ter feito outro assalto na região. As buscas pelos criminosos continuam e as vítimas estão bem.