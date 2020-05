Homens são presos suspeitos de realizarem assalto com facão em Manaus

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (13) após serem denunciados por estarem supostamente assaltando pedestres na avenida Francisco Queiroz, do bairro do Manôa, Zona Norte da capital.

Policiais faziam ronda pelo bairro quando se depararam com a dupla em atitude suspeita em uma motocicleta. Foram realizados sinais sonoros e luminosos para os homens pararem, mas entraram em fuga e foram capturados por uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que encontrou com a dupla um facão, possivelmente utilizado para intimidar as vítimas nos assaltos.

Foi constatado que a moto tinha restrição de roubo. Os homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia para procedimentos legais.