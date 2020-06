Homem suspeito de assaltar repórter da CNN ao vivo é preso

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Um homem de 40 anos foi preso nesse domingo (29), suspeito de assaltar a repórter da CNN, Bruna Macedo, durante uma link ao vivo em um jornal no último sábado (27), em São Paulo.

A profissional estava aguardando para entrar e falar sobre o nível do rio Tietê, mas já estava aparecendo na tela da emissora, quando foi abordado por um homem.

Armado com uma faca, eles rendeu Bruna e levou dois celulares. Assim que o suspeito se aproximou da repórter no vídeo, a imagem foi retirada do ar.

Os colegas, a princípio, achavam que era apenas um morador de rua, mas na verdade se tratava de um assalto. O suspeito foi encontrado nesse domingo, nas proximidades do metrô. O cobertor usado por ele e a faca foram reconhecidos pela repórter.

O homem já tem ficha criminal por roubo e furto e havia sido solto há cerca de um mês e meio.