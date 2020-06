Homem fica agonizando no meio da rua ao ser baleado em Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Um homem até o momento sem identificação deu entrada em estado grave no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado jogado no meio da rua, próximo ao Jardim Botânico, no conjunto Valparaíso, em Manaus. Para a polícia, moradores da área contaram que o homem teria tentado realizar um assalto, porém, a vítima estaria armada e efetuou diversos tiros contra homem, dois disparos atingiram o suspeito, que ficou agonizando no chão até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Funcionários do hospital disseram que as balas transfixaram os órgãos do homem.

A polícia investiga do crime.