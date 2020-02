Homem é preso suspeito de furtar mais de 40 igrejas em Manaus

Manaus/AM - Um homem conhecido como “Jesus” foi preso nessa terça-feira (18), suspeito de furtar várias igrejas localizadas no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

De acordo com a polícia, o suspeito acumula pelo menos 40 boletins de ocorrência contra ele. O alvo do criminoso eram instrumentos musicais que eram levados do tipo e revendido posteriormente.

Na casa dele, a polícia encontrou guitarras, violões e outros acessórios roubados. O homem foi detido, mas vai responder ao processo em liberdade. Um pedido de prisão preventiva deve ser apresentado à Justiça nos próximos dias.