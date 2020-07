Grupo que agrediu homem com barra de ferro e roubou R$ 45 mil é preso no Amazonas

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - Quatro homens com idades de 27, 30, 35 e 56 anos foram presos nessa terça-feira (14), no rio Mineroá, no município de Juruá, interior do Amazonas. Eles são apontados como autores de um assalto ocorrido na madrugada da segunda-feira (13), em que um homem teve a residência invadida e R$ 45 mil levados.

Na ocasião, armados eles fizeram a família refém, agrediram o proprietário com uma barra de ferro na cabeça e roubaram a quantia em espécie, além de joias, celulares e objetos de valor. Os acusados também chegaram a efetuar um tiro dentro da casa.

Após denuncias de que três deles teriam sido vistos em uma rabeta descendo o rio, eles foram interceptados pela polícia e presos próximo a comunidade São João do Mineroá. O último integrante foi preso em Juruá e seria o responsável por passar todas as informações para a execução do assalto.

Com eles foram apreendidos três revólveres calibre 38, 13 munições calibre 38, um relógio, um alicate de corte grande, um cordão, duas chaves de fenda grande, um motor rabeta, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 34.202,00 em espécie.