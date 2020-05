Grupo é preso enquanto mantinha família refém durante assalto em Manaus

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Um grupo de criminosos acabou preso na madrugada dessa terça-feira (12), enquanto faziam uma família refém durante um assalto a residência na avenida Itaberaba, no Conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte.

As vítimas contaram a polícia que os suspeitos invadiram o local por volta das 4h, e os trancaram em um cômodo da casa enquanto procuravam dinheiro e objetos de valor.

A polícia recebeu a denúncia de uma movimentação estranha no local e ao chegar, encontrou os assaltantes armados dentro da residência. Do lado de fora estavam dois veículos: um Celta e Citroen, usados por eles na execução do crime.

Eles foram presos em flagrante e a família foi libertada. O caso foi registrado no 6º DIP para onde os acusados foram levados juntamente com os veículos.