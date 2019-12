Falsos entregadores de lanche são presos com armas em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, identificados como Thiago dos Reis Oliveira e Fernando da Silva Bezerra, ambos de 18 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (23) suspeitos estarem cometendo assaltos na comunidade Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, os homens estavam em uma moto de cor preta trafegando pelas ruas, utilizando uma bolsa para entregar lanches e realizando assaltos. Uma das vítimas, um entregador de pizza, teve o capacete e os pertences roubados pela dupla.

Por volta das 20h, militares que já estavam sabendo sobre os assaltos na área, começaram as buscas pela suposta dupla criminosa, quando na rua Santa Marta com Cajual, avistaram Thiago e Fernando. A PM informou que realizou que fez sinais visuais e sonoros para a dupla parar, mas com a recusa, foi iniciada um perseguição que terminou com Fernando, que seria o condutor, perdendo o controle da moto e caindo.

Foi dada voz de prisão aos homens, que antes de ir para à delegacia, precisaram parar no hospital, para realizar exames devido a queda de moto. No 6o Distrito Integrado de Polícia, foi constatado que na posse deles estava uma arma com munições, além de celulares.

Os homens prestaram esclarecimento na delegacia, onde deverão aguardar posicionamento da Justiça.