Em Manaus, motorista de app é salvo da morte após ser jogado dentro de porta-malas durante assalto

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo de 24 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (08) dentro do porta-malas do próprio carro, nas proximidades do Igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Segundo a polícia, o homem teria recebido uma solicitação pelo aplicativo de uma mulher, mas ao chegar ao local, ele foi abordado por dois homens, que logo renderam a vítima e anunciaram o assalto. Os criminosos colocaram o motorista dentro do porta-malas do próprio veículo enquanto realizavam diversos assaltos pela cidade. Após a ação, os suspeitos fugiram e levaram o celular e jóias, além da renda de aproximadamente R$ 1 mil em espécie da vítima.

Pessoas que passavam pelo local ouviram os gritos da vítima vindo de dentro do veículo e acionaram a polícia. A vítima foi encontrada assustada, sem ferimentos graves e o caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso será investigado.