Em Manaus, homem morre após ser baleado com tiro certeiro na nuca

Manaus/AM - Um homem identificado como Elber Frank Leite Moreira, de 23 anos, morreu após ser baleado pela polícia após um assalto a um ônibus na avenida Danilo Areosa, no Distrito Industrial, em Manaus.

Segundo informações da polícia, após um assalto no ônibus da linha 418, Elber e outro homem saíram do veículo. Ao avistarem a polícia, tentaram correr, e Elber teria apontado uma arma de brinquedo para a viatura. Um dos militares então, acertou um tiro na nuca do homem, que morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Foi até o local para constatar o óbito.

O corpo foi reconhecido pelo pai, que foi avisado por um morador do bairro que o filho estava morto próximo a sede do Ibama. Elber foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).