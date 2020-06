Em carro roubado, homens são mortos pela polícia durante confronto em Manaus

Os mascarados

Manaus/AM - Dois homens morreram na noite desta quinta-feira (4) após serem baleados dentro de um carro roubado, durante um confronto com policiais da Força Tática, na avenida Autaz Mirim, em Manaus, Zona Leste da capital.

Segundo informações da vítima que teve o carro roubado e trabalha com transporte de passageiros por aplicativo, por volta das 17h foi feita a solicitação de uma corrida para o bairro da Cidade Nova, e ao chegar no local, dois homens acompanhados de uma mulher entraram no veículo, e logo anunciaram o assalto.

A vítima relatou também que foi amarrada e um capuz foi colocado em sua cabeça para que não reconhecesse os criminosos. Em seguida, começaram a fazer arrastões em ônibus alternativos e lhe abandonaram, por volta das 20h, no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste da capital.

A mulher teria conseguido se levantar, mesmo com as pernas amarradas, e pedido ajuda a um mototáxi, que de imediato levou a vítima a uma delegacia, onde o boletim de roubo foi realizado e a Força Tática conseguiu encontrar o veículo na avenida Autaz Mirim, no bairro do Armando Mendes.

Segundo a polícia, foram realizados sinais sonoros para que os suspeitos parassem, mas ordem não foi obedecida e iniciou uma troca de tiros, onde dois homens foram baleados e levados para o Hospital João Lúcio, mas já estavam mortos.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e os corpos removidos ao Instituto Médico Legal (IML), para reconhecimento de familiares.