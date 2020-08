Durante perseguição policial, dupla é presa após assaltar agência bancária no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos nesta quarta-feira (05), na avenida Castelo Branco, no município de Benjamin Constant, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de assaltar uma agência bancária na região.

Os policiais receberam denúncia, informando um assalto na agência do banco Bradesco. Segundo informações da PM, os suspeitos saíram correndo pela rua com a arma de fogo nas mãos, ameaçando os moradores, e com o dinheiro na mochila, chegaram a efetuar vários disparos.

A polícia saiu em perseguição da dupla que foi presa momentos depois do crime. Um deles foi atingido com um tiro na perna após disparar contra os policiais. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde. Com eles, foram apreendidas uma quantia em dinheiro, a arma de fogo usada no crime, um automóvel Gol, a quantia de R$ 16.944,00 e um revólver calibre 38 com duas munições intactas e duas deflagradas. Também foi encontrado um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para o 51° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para finalizar o flagrante delito.