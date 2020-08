Dupla simula viagem para assaltar motorista de aplicativo em Manaus

Manaus/AM - Dois homens se passaram por passageiros para assaltar um motorista de aplicativo no fim da noite dessa terça-feira (4), no bairro Campos Sales, na Zona Oeste.

Por volta das 22h, eles solicitaram uma corrida para um condomínio de luxo localizado no Tarumã, mas ao chegar ao destino, anunciaram o roubo e usando facas renderam a vítima.

O motorista foi amordaçado dentro do carro e abandonado minutos depois na avenida Dona Otília, no bairro Campo Sales. O automóvel modelo Mobi que tinha sido levado pelo criminosos, também foi deixado em outro trecho do bairro.