Trio morre em suposta troca de tiros com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Três homens morreram em via pública ao atirarem na viatura da polícia durante perseguição. O caso aconteceu na rua Sarah Kubitschek, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o trio já estavam sendo procurado após roubar, por volta de 20h, um carro modelo Renalt Sandero no bairro Parque São Pedro. O carro estava sendo monitorado pelo GPS, e a polícia decidiu fazer um cerco no bairro do Manôa, onde estava sendo indicado como local que os suspeitos iriam passar.

Ainda segundo a polícia, ao serem encurralados, um dos suspeitos atirou contra a viatura. Iniciou-se então uma troca de tiros, onde dois homens morreram no local e um a caminho de uma unidade de saúde. Segundo a perícia criminal, dos homens que morreram no local, um possuía tiros na cabeça e costas, e o outro teve perfurações nas costas, cabeça, mão e perna.

Duas armas de fogo e dois simulacros foram apreendidos. A Polícia Civil esteve no local para saber a dinâmica do fato e um inquérito deve ser aberto.