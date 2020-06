Bandidos abordam carro em semáforo e fazem família de refém

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Uma família viveu momentos de terror durante uma tentativa de assalto em Belém do Pará. Na noite da quinta-feira, dois homens abordaram o carro com um homem, uma mulher e uma criança de 10 anos, aproveitando o momento em que o veículo estava parado no semáforo.

Os assaltantes fizeram a família de refém e foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar. Segundo a PM, em uma negociação que demorou cerca de 50 minutos, a criança foi a primeira liberada, depois o casal, e os assaltantes se renderam em seguida.

Os assaltantes usavam uma réplica de arma de fogo. O crime, que foi registrado na Seccional da Cremação, tem motivação ainda apurada pela polícia.