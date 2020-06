Criminosos sequestram motorista e roubam desfibrilador e cilindro de oxigênio de ambulância

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Dois criminosos armados sequestraram o motorista de uma unidade do Samu e roubaram um cilindro de oxigênio e um desfibrilador da ambulância, na zona Norte de São Paulo, na noite desse sexta-feira (12).

O objetivo era sequestrar um médico para cuidar de comparsa deles que havia sido baleado, mas o plano deu errado e eles fugiram levando equipamentos, conforme informou a polícia.

Em detalhes, a vítima contou que estava no posto quando de repente os assaltantes chegaram exigindo que o médico de plantão se identificasse.

Como eles não conseguiram encontrar o profissional, colocaram o motorista no carro oficial e saíram. No caminho, eles acabaram revelando que estavam com um parceiro ferido e precisavam salvar a vida dele.

Após rodar alguns quilômetros com ele, mudaram de ideia e o abandonaram levando apenas os equipamentos de socorro. Eles ainda não foram encontrados.