Grupo suspeito de assaltos a residências é preso em Manaus

Manaus/AM - Um grupo foi preso na noite desta terça-feira (14), suspeito de cometer assaltos a residências em diversos bairros da capital.

Segundo informações da polícia, após denúncias anônimas, a polícia localizou um carro modelo UP de cor branca, na Zona Norte da cidade e fez a abordagem dos suspeitos. Dentro do carro estavam três homens e com eles foram encontrados três televisores. Ao serem questionados, eles indicaram aos policiais onde estariam os outros integrantes da quadrilha e os demais produtos roubados.

Após a prisão dos suspeitos, eles confessaram o crime e relataram que o grupo levantava informações sobre a rotina dos moradores da residência e a partir disso realizavam os assaltos. Eles devem ser encaminhados para audiência de custódia.

Com os suspeitos foram recuperados 10 televisores, 1 Aparelho de som, 6 notebooks, 22 relógios, vários produtos importados como maquiagens e perfumes, além de R$ 2300 em espécie. A Polícia Civil informou que os objetos estão na Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) à disposição para reconhecimento das vítimas.