Em Manaus, bandidos rendem funcionários e explodem cofre de postos de combustíveis

Manaus/AM - Por volta das 4h dessa terça-feira (28), quatro homens armados explodiram o cofre de um posto de combustíveis localizado na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte

Segundo funcionários, os criminosos chegaram em um carro modelo Gol prata e fortemente armados os renderam e os trancaram dentro da ilha gelada do estabelecimento.



Cerca de quatro minutos depois eles ouviram a explosão no cofre que fica bem ao lado de uma das bomba de combustíveis. O grupo roubou toda a renda do cofre e fugiu em seguida. Para trás eles deixaram um suposto artefato usado na detonação.

O Grupo Marte foi acionado e está a caminho do local. A polícia investiga o caso e deve analisar as imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar os bandidos.