Trio é preso suspeito de agredir empregada e assaltar casa do surfista Pedro Scooby

Três homens foram presos nesta quarta-feira (24), suspeitos de assaltar a casa do surfista Pedro Scooby. O crime aconteceu na última segunda-feira (15), na cidade de Curicica, no Rio de Janeiro.

Durante a ação, os criminosos agrediram a empregada do surfista e roubaram celulares e dinheiro. A moto usada no dia do crime foi apreendida pela polícia.

De acordo com o Sistema Globo, um dos suspeitos já tinha passagem na polícia por roubo de veículo, ocorrido em 2019, no estado de Sergipe. O trio foi encaminhado à unidade penitenciária onde ficarão à disposição da Justiça. Imagens das câmeras de segurança da área ajudaram a polícia a encontrar os homens envolvidos no assalto.

Foto: Reprodução