Madrugada de terror: 40 assaltantes explodem Banco do Brasil e base da PM em Ourinhos

Um assalto de grandes proporções que começou por volta de 1h da manhã e durou cerca de 3 horas aterrorizou moradores da cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo na madrugada deste sábado (2), com explosivos em uma agência bancária, troca de tiros com a Polícia Militar e reféns sendo usados como escudo. Além da agência bancária, lojas e um posto da PM no Centro da cidade ficaram destruídos após serem metralhados

Os criminosos usavam colete à prova de balas, metralhadoras e máscaras, e ainda drones para monitorar a chegada da PM. Segundo a polícia, o grupo portava armas com potência para derrubar helicópteros.



Segundo um site do Grupo Globo, foram pelo menos 40 homens fortemente armados que chegaram em 10 veículos, cercando e atirando contra as bases policiais. Moradores registraram momentos em vídeos, filmando de suas janelas a situação aterrorizante. Eles explodiram a agência do Banco do Brasil no Centro, mas teriam assaltado ainda outras agências.



Dois seguranças e quatro moradores foram feitos de reféns e uma pessoa chegou a ser baleada na perna, mas passa bem. Uma das pessoas foi colocada como "colete humano" em cima de um dos carros usados pelos bandidos.



Ao fim da ação criminosa, três bombas foram deixadas espalhadas: uma delas dentro da agência do Banco do Brasil, outra na rua e a última em frente ao batalhão da Polícia Militar. Os artefatos foram retirados pela GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais).

Ainda não foi divulgada a quantia de dinheiro levada, mas estima-se que tenha chegado aos milhões. Alguns dos assaltantes fugiram em direção ao Paraná. Ninguém foi preso até o momento.