Passageiros pedem socorro e polícia consegue evitar assalto a ônibus, em Manaus

Manaus/AM - Um grupo foi preso neste domingo (23), suspeito de tentar assaltar passageiros de um ônibus da linha 500 do transporte coletivo, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Policiais Militares estavam se preparando para iniciar a operação Catraca na área, quando os passageiros do ônibus sinalizaram com as mãos pela janela. Segundo a polícia, os suspeitos, 4 homens e uma mulher gestante, foram presos ainda dentro do coletivo. Com eles, foram encontrados 3 facas e um simulacro de arma de fogo, além de dinheiro e um aparelho celular.

O grupo foi encaminhado ao 6⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP).