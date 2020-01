Em 'noite de terror', três ônibus são assaltados por homens armados em Manaus

Manaus/AM - A capital amazonense viveu uma 'noite de terror' no transporte público na noite desta quinta-feira (23). Três ônibus foram assaltados por criminosos armados, na zona Norte da cidade. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

De acordo com a polícia, os ônibus das linhas 450, 448 e 418 foram assaltados e a forma de agir dos bandidos é sempre a mesma. Armados e agressivos, eles entram nos veículos, anunciam o assalto, levam a renda dos ônibus e roubam os pertences dos passageiros.

No 450, quatro homens anunciaram o assalto após o coletivo sair do Terminal de Integração (T3), no bairro Cidade Nova. Já no 448, com uma arma caseira, um trio rendeu os passageiros e roubou os pertences das vítimas e toda a renda do ônibus, enquanto o veículo pela avenida Max Teixeira, no mesmo bairro. Em ambos os casos, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Os três casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).