Em Manaus, grupo assalta ônibus e causa terror nos passageiros durante 'Sexta-feira Santa'

Manaus/AM - Um ônibus da linha 030 foi assaltado, na Avenida Max Teixeira, Zona Norte da capital. Em plena 'Sexta-Feira Santa' (10), 4 homens são suspeitos de praticarem o crime, sendo um deles, supostamente um menor de idade.

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no veículo e logo anunciaram o assalto. Na ação, os criminosos agiram com bastante agressividade e levaram celulares, dinheiro e pertences das vítimas, além da renda do coletivo. Após o crime, o grupo desceu na mesma avenida e fugiu para uma área de mata sem serem identificados.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).