Com facas e arma, trio assalta ônibus em área vermelha de Manaus

Manaus/AM - Três criminosos invadiram um ônibus da linha 356 e aterrorizaram passageiros durante um assalto ocorrido na noite dessa sexta-feira (28), no Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte.

Segundo as vítimas, os suspeitos entraram armados com um revólver e duas facas. Agressivos, eles ameaçaram as vítimas e após recolherem dinheiro, celulares e demais objetos de valor, fugiram por uma área de mata.

A renda do veículo também foi levada. O caso foi registrado na delegacia e buscas foram feitas no local, mas o trio não foi encontrado.