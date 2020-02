Passageiros correm desesperados de ônibus durante assalto em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso suspeito de assaltar um ônibus da linha 641, neste sábado (15), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da capital. Outros três suspeitos conseguiram fugir.

Uma viatura passava pelo local no momento em que os passageiros saíam desesperados do coletivo. O grupo estava armado.

Ao avistar a polícia, três suspeitos saíram correndo do ônibus e entraram para uma área de mata. Os policiais conseguiram fazer a detenção de um dos quatro envolvidos no roubo, sendo este reconhecido pelo motorista e diversas pessoas no local.

Com ele foram encontrados dois celulares, duas armas caseiras, um cartucho de espingarda calibre não especificado e duas facas tipo peixeira.

O suspeito foi conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.