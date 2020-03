Motorista de app é resgatado de porta-malas de carro após sequestro relâmpago em Manaus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus/AM - O motorista de aplicativo Gerson Nunes de Souza, de 33 anos, foi assaltado e sequestrado na madrugada dessa quinta-feira(26), na rua Zumar, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste.

A vítima contou a polícia que foi acionado pra uma corrida, e ao chegar no ponto de encontro, dois homens armados teriam embarcado no veículo. “De cara”, eles teriam anunciado o assalto e obrigado o motorista a entrar no porta-malas.

Eles rodaram com Gerson pela cidade, até que o carro foi rastreado e interceptado pela polícia na rua Henoque Reis, no Bairro da Paz. Os criminosos abandonaram a vítima e ainda conseguiram fugir sem serem identificados.