Homem leva surra após assaltar pizzaria com a esposa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi espancado por populares depois de assaltar uma pizzaria com a ajuda da esposa, uma jovem de 20 anos, no bairro São José, na Zona Leste.

Segundo relatos dos policiais militares da 14ª Cicom, por volta das 21h, foi repassada, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a informação de que na rua Manaus do Nova Conquista, um indivíduo estaria sendo linchado por populares. As equipes duas viaturas foram até o local e encontraram o homem caído no chão, bastante machucado.

No local, os policiais obtiveram informações, repassadas pelas vítimas de roubo, de que o homem e sua esposa teriam roubado uma motocicleta em uma pizzaria na rua Carauari, no São José 3.

Em virtude dos ferimentos, o homem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para atendimento médico, depois foi preso com a mulher. Eles indicaram onde estava a arma do crime.