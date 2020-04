Homem fica gravemente ferido ao ser baleado durante assalto em Manaus

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Ronaldo Moura Cordeiro, 47, foi baleado ao sofrer uma tentativa de assalto na madrugada dessa terça-feira (14), na rua Dona Laurinda, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

A vítima teria reagido a ordem do criminoso e na ocasião foi ferido com dois tiros no tórax. O atirador foi abordado pela polícia, mas também tentou atirar contra os policiais e acabou sendo baleado na perna esquerda.

Ronaldo e o acusado foram socorridos e encaminhados ao hospital Platão Araújo. O criminosos recebeu alta e seguiu para o 6º DIP, mas Cordeiro ainda está internado e o estado de saúde dele é grave.