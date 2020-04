Homem é preso após usar espingarda para roubar carro em Manaus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - Um homem foi preso na noite de sábado (11), suspeito de usar uma espigarda para roubar um carro em Manaus.

Segundo a polícia militar, policiais encontraram o homem após receberem uma denúncia anônima sobre a atitude suspeita de três indivíduos que estavam em Prisma, próximo a um beco na rua Oriental, bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. O suspeito foi conduzido ao 12° DIP para procedimentos cabíveis, onde foi reconhecido pela vítima do roubo do veículo como participante do delito.