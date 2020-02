Em Manaus, criminosos fazem motorista de app refém e usam carro para fazer arrastões

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo foi assaltado e mantido refém enquanto os criminosos usavam seu carro para cometer arrastões na Zona Norte da capital, na noite dessa sexta-feira (28).

A vítima foi resgatada de dentro do porta-malas do carro, após o veículo ser interceptado na avenida Camapuã. Ela contou a polícia, que recebeu a solicitação de corrida no bairro Novo Israel, ao chegar ao ponto de embarque, quatro homens entraram no veículo.

Minutos depois, eles sacaram uma faca e o obrigaram a dirigir até o bairro Grande Vitória na Zona Leste. Lá ele teve os pertences roubados e foi algemado e obrigado a entrar no porta-malas.

Enquanto estava no compartimento, o motorista percebeu que o grupo estava fazendo arrastões em pontos de ônibus e ruas. Uma das vítimas deles conseguiu acionar a polícia e o carro foi localizado na avenida.

Assim que perceberam que a viatura se aproximava, os criminosos abandonaram o carro e fugiram com os objetos roubados. Ao abrir o porta-malas, os agentes encontraram o motorista em pânico, a vítima foi levada até a delegacia e registrou o caso no 6º DIP. Buscas foram feitas no local, mas nenhum sinal dos criminosos foi encontrado.