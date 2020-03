Bandidos são baleados após fazerem arrastão em lanchonete de Manaus

Tempos amargos

Manaus/AM - Quatro homens com idade de 19, 21, 22 e 27 anos foram presos na noite desse domingo (29), por assaltarem uma lanchonete no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Dois deles foram baleados ao trocarem tiros com policiais.

O crime aconteceu por volta das 22h, em um estabelecimento da av. Dr. Nilo. Os bandidos chegaram em um carro Gol branco de placa NOL 7721 e fizeram um arrastão no local.

Na fuga, foram localizadas por policiais da 30ª Cicom, mas desobedeceram a ordem de parada e ainda atiraram na direção dos agentes. A polícia revidou e acabou baleando dois acusados.

Com os comparsas feridos, o motorista desistiu da fuga e acabou preso com outro homem. Os feridos foram encaminhados ao ao Pronto Socorro Platão Araújo onde receberam atendimento médico e ficaram internados. Assim que receberem alta, serão encaminhados à delegacia.

Entre os materiais encontrados com o grupo estão uma arma calibre 38, uma arma falsa, dois aparelhos celular, o carro, uma máscara, uma balança de precisão, drogas, e uma tornozeleira eletrônica rompida.