'Soldado' e 'Carequinha' são presos suspeitos de roubar US$ 20 mil da casa de empresário em Manaus

Manaus/AM - O motorista de aplicativo Josieldo Oliveira, 30, o “Soldado” e Saulo Marreiros Maciel, 21, conhecido como “Carequinha”, foram presos nesse domingo (17), suspeitos de invadir a casa de um empresário e uma jornalista no Conjunto Vieralves. Na ocasião eles roubaram 20 mil dólares e dois carros.

O roubo na residência ocorreu no dia 12 de maio e durante toda a ação a família foi feita refém e ameaçada diversas vezes. O delegado Cícero Túlio afirma que após a família registrar o caso, a dupla chegou a retornar ao imóvel com uma marreta e desferiu vários golpes no muro da casa na tentativa de intimidar as vítimas.

Por meio de imagens de câmeras de segurança e informações obtidas durante as investigações, a polícia chegou a Soldado e Carequinha e descobriu que eles estavam tentando de desfazer dos dólares:

“A quadrilha estava tentando se desfazer dos dólares na região do Coroado, inclusive alguns veículos tinham sido adquiridos a partir da compra e oferecimento desses dólares. As investigações se intensificaram, conseguimos identificar algumas pessoas relacionadas a esse crime. Ainda na sexta-feira (15), conseguimos prender o traficante “Tica” do Coroado e a partir do desdobramento desse interrogatório e das outras investigações conseguimos chegar no restante da quadrilha”, explicou.

Túlio revela que a dupla pertence a um grupo especializado em roubos a residências e comércios e já teria um currículo extenso de crimes. Com a dupla foram apreendidos os carros das vítimas e outros dois veículos que teriam dado cobertura a dupla no dia do assalto.