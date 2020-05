Assalto durante almoço de Dia das Mães termina em morte

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Um homem morreu após invadir o almoço de Dia das Mães de uma família, neste domingo (10), no Distrito Federal. O comparsa dele fugiu. No local um delegado comemorava a data com os pais quando foram abordados pela dupla.

Ele reagiu ao assalto e atirou contra um dos suspeitos, segundo o site Metrópoles. Ainda de acordo com a publicação, o policial, que agiu em legítima defesa, foi rápido e certeiro quando viu os pais sendo ameaçados pelos criminosos. A dupla estava armada com revólveres.