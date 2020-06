Polícia pede ajuda para localizar homem apontado como mandante de assalto a empresário em Manaus

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - A polícia está em busca de um homem identificado como ‘Barba’, ele é apontado como mandante apontado como mandante de assalto a uma residência no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, ocorrido no último dia 12, no qual as vítimas foram feitas de reféns e da casa foram subtraídos US$ 20 mil, além de um Fiat Mobi e uma picape S10.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, “Barba” foi quem contratou todos os outros envolvidos para praticarem o assalto. Os infratores foram presos no dia 17 de maio e indiciados pelo crime de roubo majorado e associação criminosa.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização de “Barba”, deve entrar em contato por meio do número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da Especializada.

Delações também podem ser feitas pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.