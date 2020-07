Em Manaus, assaltante é preso após esquecer RG dentro de carro roubado

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Um homem que não teve o nome e a idade divulgada, foi preso na manhã de terça-feira (30), após esquecer seu próprio RG dentro de um carro que ele roubou.

Segundo policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), a prisão foi realizada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime foi praticando contra um motorista de aplicativo no último domingo (28).

De acordo com a polícia, a vítima relatou que dois homens fizeram uma solicitação de corrida pelo App e embarcaram no veículo modelo Volkswagen Gol. Quando o veículo trafegava pelo bairro Compensa, quase no final do trajeto solicitado, os suspeitos anunciaram o assalto. Eles roubaram o veículo, além da renda e o aparelho celular do motorista.

Ainda naquele dia, policiais localizaram o veículo e constataram que um dos suspeitos havia esquecido uma mochila com documentos de identificação. Por meio de fotografia, a vítima reconheceu o homem e foi representado à Justiça, o pedido de prisão em nome dele.

O suspeito foi indiciado por roubo majorado e posteriormente encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará a disposição da Justiça.