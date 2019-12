Bandido invade comércio pelo telhado e rouba 50 Kg de carne

Manaus/AM - Um assaltante invadiu um comércio, na madrugada dessa sexta-feira (27), não para levar o dinheiro do mesmo, mas para roubar 50 Kg de carne do açougue. O caso aconteceu na cidade de Apucarana, no Paraná e deu muita dor de cabeça ao proprietário.

Conforme o site TN Online, o proprietário contou a polícia que chegou ao estabelecimento no Centro, e se deparou com parte do telhado arrancado. Ao entrar, ele viu o açougue desfalcado e vários acessórios faltando.

Ao fazer o levantamento, percebeu que 50 Kg de carne haviam sido levados, além de ima seis facas, uma churrasqueira elétrica e ainda R$ 100. O caso foi registrado na delegacia da cidade, mas até agora nenhum suspeito foi preso.