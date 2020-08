Donos e funcionários de loja são feitos reféns durante assalto no Centro de Manaus

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Os donos e funcionários da loja São Domingos Caça e Pesca foram feitos reféns na noite desta sexta-feira (31) durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na rua Barão de São Domingos, no Centro. Um dos suspeitos foi preso.

De acordo com informações da polícia, a viatura foi informada sobre um assalto no local. Ao chegar, eles bateram na porta e os suspeitos, se passando por funcionários, avisaram que estava ‘tudo bem’. Desconfiados, os PMs entraram na loja e se depararam com os donos amarrados.

Dois funcionários estavam sendo reféns no andar de cima do estabelecimento. Um dos suspeitos tentou fugir pela janela, mas foi capturado. Outros dois conseguiram fugir.