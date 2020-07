Durante assalto, cliente segura arma de bandido e é atingido por tiro

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Um homem de 48 anos foi atingido por um tiro durante um assalto a uma frutaria, às margens da SC-480, no Distrito de Goio-Ên, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu perto das 20h de sábado (18).

Segundo o NDmais, a Polícia Militar contou que o proprietário do local, de 59 anos, disse que dois homens chegaram e foram em direção ao caixa do estabelecimento. Eles estavam armados com uma pistola preta e um revólver cromado quando anunciaram o assalto.

Os suspeitos mandaram todas às vítimas olharem para baixo e pegaram o dinheiro do caixa. Quando estavam saindo do local, segundo o comerciante, um cliente reagiu ao assalto ao perceber um descuido de um dos homens.

Ele tentou segurar uma das armas, o comparsa ao perceber a ação começou a disparar na direção dele, que acabou sendo atingido no ombro esquerdo. A dupla fugiu em um carro Gol.

O cliente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar com os sinais vitais estáveis. O homem recebeu um curativo para conter a hemorragia e depois foi levado ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, para avaliação médica.